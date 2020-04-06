Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

После рождения тройню подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Апреля 2020, 15:13
После рождения тройню подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Тройня родилась в Шымкентском перинатальном центре в марте. Малыши родились раньше положенного срока. Опытная бригада неонатологов была готова заранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения города Шымкента.

«Ребятишек сразу перевели в отделение детской реанимации, где они все лежали под аппаратом искусственной вентиляции легких. Около месяца малыши провели в реанимации. Профессионализм врачей и вера матери сделали своё дело. Малышей выходили и скоро они собираются домой. В четвертый раз стала мамой 34-летняя Арайлым Сембиева. Медина, Алина, Ясина - так назвали малышек счастливые родители. Вес девочек при рождении составлял: 1350 граммов, 1790 граммов, 1910 граммов.Сейчас жизни малышей ничего не угрожает» , - сказал заведующий отделением выхаживания недоношенных Миродил Миркубанов.


Здравоохранение   Демография   Шымкент   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау