После рождения тройню подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Тройня родилась в Шымкентском перинатальном центре в марте. Малыши родились раньше положенного срока. Опытная бригада неонатологов была готова заранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения города Шымкента.

«Ребятишек сразу перевели в отделение детской реанимации, где они все лежали под аппаратом искусственной вентиляции легких. Около месяца малыши провели в реанимации. Профессионализм врачей и вера матери сделали своё дело. Малышей выходили и скоро они собираются домой. В четвертый раз стала мамой 34-летняя Арайлым Сембиева. Медина, Алина, Ясина - так назвали малышек счастливые родители. Вес девочек при рождении составлял: 1350 граммов, 1790 граммов, 1910 граммов.Сейчас жизни малышей ничего не угрожает» , - сказал заведующий отделением выхаживания недоношенных Миродил Миркубанов.