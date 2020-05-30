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После пяти лет простоя возобновил работу речной порт в Атырау
30 Мая 2020 13:36
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау после пяти лет простоя возобновил работу речной порт, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Порт был вынужден закрыться из-за того, что Урало-Каспийский канал, через который суда с Каспия заходили в Урал, не чистился пять лет. В прошлом году его расчисткой занялся строящийся в регионе газохимический комплекс, которому потребовалось перевезти из Южной Кореи крупногабаритное оборудование. Оно проследовало по Черному морю, Волго-Донскому каналу и затем по Каспию и Уралу приходит в Атырау», - сказал директор Атырауского речного порта Азамат Зулкарнаев.
Всего в Атырауский речной порт планируется поставить на баржах 25 резервуаров весом свыше четырех тысяч тонн каждый, другое крупногабаритное оборудование.
Ключевые слова: Атырауская область,
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