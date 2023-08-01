После прыжка с парашютом погиб мужчина в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане после прыжка с парашютом погиб мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Информацию в сети распространила его сноха. По официальным данным, при неправильном приземлении мужчина сломал таз.

В компании, которая организовывает прыжки с парашютом, подтвердили случившееся.

«Вчера действительно мужчина при неправильном приземлении сломал таз. На аэродроме он находился в сознании. Его увезла скорая. Дальше уже действовали врачи. К сожалению, с нами никто не связывался, и мы сейчас узнаем это от людей из соцсетей. У нас квалифицированные инструкторы с многолетним стажем, инструктаж очень подробный, со всеми нюансами правил безопасности. Дежурных медиков у нас действительно нет, но есть всё необходимое для оказания первой медицинской помощи, которую мы при необходимости оказываем. При переломе таза всё, что мы могли сделать, это оставить человека в неподвижном состоянии и дождаться скорой помощи», - написали в ответе на комментарии.

Эту информацию также подтвердила пресс-служба столичного департамента полиции.

«31 июля текущего года в дежурную часть УП района Алматы поступила информация из многопрофильной городской больницы о том, что в реанимационном отделении скончался пациент. Установлено, что 58-летний мужчина был доставлен бригадой скорой помощи с парашютного клуба, расположенного по трассе Астана - Кокшетау, в реанимационное отделение больницы с тяжелыми травмами», - сообщили в ведомстве.

Как отмечают в ДП Астаны, по данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству. Иные данные на основании статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.