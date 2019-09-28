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После проверки прокуратуры уволен аким города в Акмолинской области

28 Сентября 2019 17:50
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После проверки прокуратуры уволен аким города в Акмолинской области

МАКИНСК. КАЗИНФОРМ - По результатам проверки прокуратуры Буландынского района уволен аким города Макинска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

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По информации ведомства, прокуратурой Буландынского района проанализированы уголовные дела, в которых преступлениями причинен ущерб государству.

«Установлено, что еще в 2018 году по заявлению акима районного центра о хищении уличных фонарей полицией начато досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса («Кража»). Однако расследование было прекращено по реабилитирующему основанию на основании подписанной акимом справки о том, что похищенное имущество на балансе акимата не состояло. Встречной проверкой прокуратуры выявлено, что уличные фонари были приобретены по договору о государственных закупках и находились на балансе акимата города Макинска», - рассказали в ведомстве.

Прокуратурой района незаконное постановление о прекращении уголовного дела по факту кражи отменено, а материалы по факту служебного подлога в отношении акима переданы в Антикоррупционную службу.

«Уголовное преследование в отношении государственного служащего было прекращено по нереабилитирующему основанию, и 13 сентября 2019 года распоряжением акима Буландынского района он уволен с должности акима города Макинска», - добавили в ведомстве.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Коррупция, Генпрокуратура,
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Автор:

Оксана Матасова

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