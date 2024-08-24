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    19:19, 23 Август 2024 | GMT +6

    После проверки прокуратуры 156 детей-сирот поставили в очередь на жилье в Жамбылской области

    жилье
    Фото: pixabay

    Прокуратура Жамбылской области защитила жилищные права 356 граждан из социально уязвимых слоев населения, в том числе 156 детей-сирот. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы прокуратуры, проверкой выявлены факты необоснованного завышения платы местным исполнительным органом за арендное жилье, несоблюдения очередности при выдаче квартир и т. д.

    — К примеру, в Байзакском районе с 2014 года 65 детей не поставлены попечителями в очередь на жилье. По мерам прокурорского реагирования восстановлены права 200 граждан путем снижения стоимости арендной платы на общую сумму 1,2 млн тенге, 156 детей-сирот поставлены в очередь, трое из которых уже получили жилье. До конца года обеспечить квартирами планируется 66 детей–сирот. Вопросы защиты прав граждан из социально уязвимых слоев населения находятся на особом контроле, — добавили в прокуратуре Жамбылской области.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Дети-сироты Права человека Очередь на жилье Жамбылская область Жилье Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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