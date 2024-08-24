После проверки прокуратуры 156 детей-сирот поставили в очередь на жилье в Жамбылской области

По информации пресс-службы прокуратуры, проверкой выявлены факты необоснованного завышения платы местным исполнительным органом за арендное жилье, несоблюдения очередности при выдаче квартир и т. д.

— К примеру, в Байзакском районе с 2014 года 65 детей не поставлены попечителями в очередь на жилье. По мерам прокурорского реагирования восстановлены права 200 граждан путем снижения стоимости арендной платы на общую сумму 1,2 млн тенге, 156 детей-сирот поставлены в очередь, трое из которых уже получили жилье. До конца года обеспечить квартирами планируется 66 детей–сирот. Вопросы защиты прав граждан из социально уязвимых слоев населения находятся на особом контроле, — добавили в прокуратуре Жамбылской области.