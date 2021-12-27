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После прошлогоднего роста капитальные инвестиции в сферу образования сократились на 16%

27 Декабря 2021 10:30
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После прошлогоднего роста капитальные инвестиции в сферу образования сократились на 16%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем инвестиций в основной капитал в сфере образования за январь–октябрь текущего года составил 175,2 млрд тг — на 15,7% меньше в реальном выражении, чем за аналогичный период 2020-го, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EnergyProm.kz.

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Годом ранее объем инвестиций в секторе показал рост на 20,8%, до 201,8 млрд тг.

Более половины объема инвестиций в сфере образования пришлись на четыре региона: Алматы (31,3 млрд тг), Туркестанскую область (22,3 млрд тг), Шымкент (19,9 млрд тг) и Нур-Султан (18,8 млрд тг).

Наименьшие объемы инвестиций пришлись на западные регионы РК: Западно-Казахстанскую (3 млрд тг), Актюбинскую (3,2 млрд тг), Мангистаускую (3,4 млрд тг) и Атыраускую (3,7 млрд тг) области.

Более половины капвложений в сфере образования в текущем году было сделано за счет местных бюджетов — 97,4 млрд тг; при этом годом ранее их доля составляла более двух третей.

Выросли объемы инвестиций за счет собственных средств предприятий и республиканского бюджета — до 40,1 млрд и 21,9 млрд тг соответственно.

Заметно увеличилось финансирование за счет небанковских заемных средств — с 7,9 млн до 9,1 млрд тг. Кредиты банков в структуре инвестиций в сфере образования выросли с 6,2 млрд до 6,6 млрд тг.


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#Инвестпроекты   #Образование  
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