После прошлогоднего Послания вдвое снизилось число краж и грабежей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После прошлогоднего Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева вдвое снизилось число краж и грабежей. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом законодательные поправки из прошлогоднего Послания Главы государства способствовали дальнейшему укреплению правопорядка в стране и снижению криминогенной обстановки. Количество регистрируемых уголовных правонарушений уменьшилось. За 8 месяцев этого года уголовных правонарушений совершено на 35% меньше, чем в прошлом году. Снизилось число краж на 52%, грабежей стало меньше на 50%, хулиганств – на 46%», - сказал Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, реализация Послания повлияла и на совершение конкретных преступлений.

«К примеру, преступлений, связанных с сексуальным насилием, стало меньше на треть. Несомненно, на это повлияло усиление наказания. Это остудило головы многим потенциальным насильникам – раньше он мог примириться с жертвой, и тем самым избежать реального наказания. Это позволило бы ему оставаться на свободе, и возможно, насилие бы могло повториться. Сейчас эта возможность исключена. К примеру, в этом году за такие преступления в среднем осуждают на 5,5 лет лишения свободы. Аналогично исключена возможность для примирения по неоднократным кражам и мошенничествам, перешедшим в категорию тяжких преступлений», - отметил спикер.

«Туда же попадают и кражи, совершенные с проникновением в жилище – то есть, преступления, которые совершаются профессиональными ворами. Это конечно повлияло на рост тяжких преступлений – на 73%, однако и в суд начали направлять больше уголовных дел. Значит, больше дел заканчивается приговорами, и преступники получают реальные наказания за свои деяния», - добавил М. Ахметжанов.