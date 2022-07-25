25 Июля 2022 13:18

После попытки суицида пресс-секретарь департамента полиции Шымкента вернулась на работу

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – После попытки суицида пресс-секретарь департамента полиции Шымкента вернулась на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В беседе с журналистами Молдир Бекеева призналась - несмотря на то, что врачи были против ее выхода на работу, она все же вернулась на работу. С прошлой среды она уже трудится на посту официального представителя департамента полиции города Шымкент – руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций, пресс-секретаря.

Ранее сообщалось, что начальник управления внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции города Молдир Бекеева обратилась с заявлением об уходе с должности, также попыталась совершить суицид. На своей странице в Facebook она написала о том, что на такой шаг ее подтолкнуло давление со стороны руководства департамента полиции. Ситуацию прокомментировали в управлении собственной безопасности ДП Шымкента.

Позже было начато досудебное расследование по факту попытки суицида (доведения до самоубийства) пресс-секретаря департамента полиции города Шымкента Молдир Бекеевой.



