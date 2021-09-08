После получения какой вакцины зарегистрировано наибольшее количество заболеваний КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После получения какой вакцины от КВИ заболело коронавирусом большее количество казахстанцев, сообщила заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если мы будем идти по видам вакцин, то после получения первого компонента вакцин, у нас зарегистрирована заболеваемость среди 7 070 лиц, что составляет 0,1% от общего количества», - сказала Зауре Ахметова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Согласно озвученным данным, после вакцинации первым компонентом «Спутник V» заболело коронавирусом - 6108 человек, этой вакциной было всего привито - 5 669 885 человек, то есть заболело 0,1% от общего количества привитых этой вакциной. QazCovid-in было привито 172 707 человек, заболело среди них – 172, то же 0,1%. Hayat-Vax привито было 529 346 человек, из них заболело 553 человека, это тоже 0,1%. По CoronaVac зарегистрировано 218 случаев заболевания, общее количество привитых этой вакциной – 249 373, это тоже 0,1%.

«После получения второго компонента у нас заболело 13 141 человек, это 0,2%. Вторым компонентом «Спутник V» у нас было привито 4 912 195 человек, заболело 0,2%, это 11 101 человек. Вторым компонентом QazCovid-in было привито 113 730 человек, заболело 0,2%, это 231 человек. Hayat-Vax было привито 482 463 человек, заболело 0,2%, это 1 448 человек. CoronaVac у нас охват был 2 285 человек, из них заболело 0,15%, это 341 человек», - уточнила Зауре Ахметова.