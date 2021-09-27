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    17:47, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    После получения какой вакцины от КВИ скончалось больше всего людей в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После получения какой вакцины от КВИ скончалось больше всего людей в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из 482 человек, которые скончались после получения вакцины: CoronaVac Vero Cell – 23 человека, Гам-ковид-вак Спутник V – 371 человек, Vero Cell с Hayat-VAX -75 человек и QazCovid-in -13 человек», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве.

    Ранее глава Минздрава сообщил , сколько вакцинированных от КВИ скончались в Казахстане. «С 1 февраля на конец августа текущего года у нас количество вакцинированных граждан, которые скончались, составило 482 человека, что от общего количества умерших от коронавирусной инфекции составляет порядка 5%. Очень важно понимать, что подавляющая часть умерших была не вакцинированной», - уточнил Алексей Цой.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой
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