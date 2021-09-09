После полного благоустройства исчезнет неприятный запах в Малом Талдыколе – акимат
«Возле Малого Талдыколя стоит неприятный запах. Будет ли решен этот вопрос при благоустройстве Малого Талдыколя?» - спросила жительница столицы.
По словам представителя акимата, после полного благоустройства исчезнет неприятный запах в Малом Талдыколе.
«Конечно, будет решен этот вопрос. Никто ничего не уничтожает. Идет обычное благоустройство территории. Идет урбанизация в городе. Конечно, этот парк будет построен возле Большого Талдыколя. Водную гладь Малого Талдыколя сохранят, и будут произведены дноуглубительные, дноочистительные работы. Соответственно и запах исчезнет», - отметила она.
Алия Кожабаева также сообщила: если в неделю поступает одно-два обращения по сохранению Малого Талдыколя, то 22 обращения поступают от людей, которые пишут, что у них комары, клещи, неприятный запах, вонь стоит.
«То есть, соизмеримость одного и другого - идет противостояние. Те жители, те экоактивисты, которые пишут «SOS Малый Талдыколь», даже в этих домах не живут. А жители этого района обращаются к нам, чтобы облагородить этот участок, произвести благоустройство. Конечно, там исчезнет запах, если пройдет полное благоустройство», - добавила она.