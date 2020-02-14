После первого дня ЧМ по конькобежному спорту Казахстан занимает шестое место

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первый день чемпионата мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити на отдельных дистанциях были разыграны медали в командных спринтах и забегах на 5 тысяч метров у мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Команда Казахстана выступила в одном виде программы - в командном спринте у мужчин.

По итогам соревнований, казахстанские конькобежцы заняли шестое место, показав результат 1:20.39. На первом место расположилась сборная Нидерландов. «Серебро» в свой актив принесла сборная Китая. Замкнула тройку лидеров сборная Норвегии.



