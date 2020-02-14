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После первого дня ЧМ по конькобежному спорту Казахстан занимает шестое место

14 Февраля 2020 15:00
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После первого дня ЧМ по конькобежному спорту Казахстан занимает шестое место

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первый день чемпионата мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити на отдельных дистанциях были разыграны медали в командных спринтах и забегах на 5 тысяч метров у мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Команда Казахстана выступила в одном виде программы - в командном спринте у мужчин.

По итогам соревнований, казахстанские конькобежцы заняли шестое место, показав результат 1:20.39. На первом место расположилась сборная Нидерландов. «Серебро» в свой актив принесла сборная Китая. Замкнула тройку лидеров сборная Норвегии.


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Ключевые слова: Спорт,
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