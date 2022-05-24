24 Мая 2022 16:42

После перерыва возобновил работу Всемирный экономический форум в Давосе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 22 мая в швейцарском городе Давосе после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 возобновил работу Всемирный экономический форум (ВЭФ), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принимают участие около 2500 представителей деловых кругов, а также более 50 глав государств и правительств.

На форуме запланированы выступления канцлере ФРГ Олафе Шольце, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам главы Еврокомиссии У. Ляйен, Европа активно работает над обеспечением поставок зерна на мировые рынки, несмотря на ситуацию в Украине, и наращивает собственное производство, а также поддерживает Африку в увеличении производственных мощностей продовольствия.

Кроме того, У. Ляйен сообщила, что Евросоюз «сделает все возможное для поддержки Украины».

«Мы предложили более 10 млрд евро макрофинансовой помощи. Это самый большой подобный пакет, когда-либо предоставленный Евросоюзом для третьей страны», - проинформировала У. Ляйен.