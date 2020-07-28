После пандемии необходимо переосмыслить и изменить устройство городов - генсек ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Города оказались в эпицентре пандемии. На них приходится примерно 90 процентов всех зарегистрированных случаев заболеваний. Во многом это связано не только с высокой плотностью населения, но и с организацией городской жизни, c тем, как люди живут, где они работают и как передвигаются. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, представляя документ «COVID-19 в урбанизированном мире», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

«Основная тяжесть кризиса пришлась на города. Во многих из них перегружены системы здравоохранения, нет адекватных служб водоснабжения и санитарии, а также имеются и другие проблемы», - заявил Генеральный секретарь. Он добавил, что пандемия выявила глубоко укоренившееся неравенство, которое сопровождает стремительную урбанизацию.

Сегодня более 55 процентов всех жителей планеты живут в городах. Примерно 24 процента горожан ютятся в трущобах, где высока скученность людей, где нет даже элементарных санитарно-гигиенических условий, таких как туалет и водопровод. Многие люди живут далеко от места работы, школ, детских садов и даже продуктовых магазинов. На сегодняшний день менее половины городских жителей имеют какие-либо общественные здания в радиусе 400 метров от своего места жительства. Все это обернулось тяжелым кризисом в связи с пандемией.

При этом премущественно города понесли экономические потери, ведь на них приходится 80 процентов мирового ВВП. Многие предприятия во всем мире остановились, закрылись рестораны и другие бизнесы, а миллионы людей оказались дома в изоляции или на карантине.

Но есть и позитивные моменты. Пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к сокращению объемов выбросов парниковых газов в атмосферу. Даже в некоторых из наиболее загрязненных городов воздух стал более чистым. По данным майского доклада Европейской экономической комиссии ООН, уровень загрязнения в Барселоне, например, снизился примерно на 62 процента.

Подобные ситуации сложились и в других крупных городах, таких как Милан, Лондон и Париж. Однако этот показатель является временным, предупредил Генсек ООН. Как только города «откроются» и вернутся к прежнему образу жизни, они вновь утонут в газовой дымке.

Для того, чтобы этого не произошло, многие градоначальники и местные жители принимают меры, направленные на обустройство городской жизни после пандемии, переходят на экологически безопасные и полезные для здоровья модели транспортировки людей. Мэры городов увеличили финансирование сооружения новых велосипедных дорожек и пешеходных зон.

Говоря о том, что пандемия доказала эффективность цифровых технологий, возможность удаленной работы и виртуальных услуг, глава ООН призвал в период восстановления адаптироваться к современной реальности.

Отметив, что в период кризиса горожане проявили свои лучшие качества, демонстрируя необычайную солидарность, изобретательность и способность адаптации к новым методам работы и условиям жизни, Гутерриш подчеркнул, что именно города должны стать центрами устойчивого и справедливого развития в период восстановления. Он добавил, что восстановление даст возможность переосмыслить городскую жизнь.

«Настало время переосмыслить и преобразить мир городов. Настал момент приспособиться к ситуации, созданной нынешней пандемией, за которой могут последовать и другие», - заявил Генеральный секретарь ООН.

Он рекомендовал действовать на трех направлениях: добиваться сокращения масштабов городского неравенства, укреплять потенциал местных властей и горожан и продвигать устойчивое и справедливое развитие в интересах всех слоев населения.

«Сегодня у нас есть возможность задуматься и переосмыслить то, как мы живем, взаимодействуем и перестраиваем наши города. Именно в этом смысл аналитической записки « COVID-19 в урбанизированном мире», - подчеркнул Генсек ООН.