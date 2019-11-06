После осадков опять похолодает: озвучен прогноз на 7-9 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С европейской части России на Урал смещается очередной циклон с атмосферными фронтами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

После кратковременного затишья в северной половине республики вновь ожидаются сложные метеорологические явления: осадки, гололёд, сильный западный ветер местами с метелью.

Смещающийся в тыл циклону очередной холодный антициклон станет причиной похолодания в западных и северных областях Казахстана, так как он сформирован в акватории арктических морей.