После Нового года массового отключения телефонов не будет - МИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января тотального отключения абонентских устройств не будет. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Комитета телекоммуникаций МИК РК Виталий Ярошенко на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января тотального отключения абонентских устройств не будет, у нас и правила не предусматривают тотального отключения. Что произойдет в эту дату - произойдет автоматическая привязка той сим-карты, которая установлена в абонентское устройство, то есть сотовый телефон и произойдет связка», - пояснил Виталий Ярошенко.

Он также добавил, какие проблемы могут возникнуть после Нового года, если вы не зарегистрировали IMEI-код мобильного телефона.

«Если до этого момента пользователь еще имеет возможность уточнить сведения о себе и актуализировать свои данные, то практически устройство привяжется к этой сим-карте. После Нового года, если вы попытаетесь что-то поменять - у вас могут возникнуть проблемы. Это связано с тем, что многие пользователи покупали сим-карты и не оформляли их. Ранее симкарты оформлялись как правило на дилера или организацию. Люди до сих пор пользуются этой сим-картой - ну работает и работает, но 1-го числа произойдет привязка сим-карты к устройству и практически устройство будет тоже принадлежать тому же человеку на кого была оформлена эта сим-карта. Поэтому сейчас операторы сотовой связи активно актуализируют свою базу данных о тех пользователях, которых они обслуживают», - добавил Виталий Ярошенко.