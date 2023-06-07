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После наводнений на Гаити обрушилось землетрясение: есть жертвы

Автор:  
Татьяна Кудренок
7 Июня 2023, 15:33
После наводнений на Гаити обрушилось землетрясение: есть жертвы Фото: bbc.com

ПОРТ-О-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения в городе Жереми на Гаити, всего через несколько дней после того, как наводнение унесло жизни по меньшей мере 42 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По данным Геологической службы США, землетрясение силой 4,9 балла произошло на Гаити ранним утром.

Оно было зафиксировано после проливных дождей, которые заставили более 13 000 человек покинуть свои дома.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что его правительство и международные партнеры принимают «срочные меры» для борьбы с наводнением.

Всемирная продовольственная программа, агентство Организации Объединенных Наций, заявила, что начнет предоставлять горячее питание лицам, оказавшимся без крыши над головой из-за наводнений.

Власти Гаити заявили, что трое погибших были раздавлены, когда их дом рухнул в результате землетрясения. Также пострадали более десятка человек.

Жереми — прибрежный город на юго-западе департамента Гранд-Анс. Два года назад этот регион также сильно пострадал от землетрясения, в результате которого погибло более 2200 человек.

Город относительно изолирован от остальной части страны, и из-за дождей транспортное сообщение было нарушено еще больше.

Главная дорога, соединяющая Жереми со столицей Порт-о-Пренс, проходит через город Леоган, где в последние дни вышли из берегов три реки.

Спасательным операциям также мешает постоянная проблема Гаити с преступными группировками, которые контролируют многие районы.

Жительница Леогана Фания Канж, чей дом был снесен наводнением, сообщила агентству Reuters, что ее пятилетний сын погиб во время наводнения. Второй сын, по ее словам, спасся просто чудом - он повис на дереве.


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