19 Июля 2022 13:45

После критики Президента еще раз обсудили регулирование популяции сайгаков – министр экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решение по регулированию популяции сайгаков Минэкологии примет после результатов научных исследований. Глава ведомства Сериккали Брекешев отметил, что после критики Президента вместе с учеными и экологами еще раз обсудили вопросы регулирования их популяции. Сами же научные исследования могут затянуться на год или два года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После критики Президента собрались еще раз со всеми заинтересованными государственными органами, ассоциациями, с нашими институтами и учеными. Еще раз обсудили вопросы регулирования и использования популяции сайгаков. Пришли к такому выводу, что необходимо более углубленно провести работы, научное исследование, посмотреть пути миграции, ареалы обитания, кормовую базу», - сказал на брифинге в СЦК министр экологии.

Сериккали Брекешев пояснил, что численность популяции сайгаков не будет расти. Существует определенный предел, после которого у сайгаков возникает уже внутренняя конкуренция между собой за пищу, за водопой.

«Поэтому увеличение внутренней конкуренции внутри популяции ослабевает само животное, которое уже становится более уязвимым в плане болезни и угрозы со стороны тех же волков, хищников. Поэтому еще раз будем смотреть, все эти вопросы обсуждать. Потом уже придем к правильному решению. Если взять исторически, в советские времена такая практика имела место быть и поддерживалась оптимальная численность популяции. Эту популяцию в принципе правильно и грамотно использовали, в том числе и для производства шкур, рогов и мяса сайгаков», - уточнил спикер.

После результатов научных исследований ведомство примет решение. Сами же научные исследования могут затянуться на год или два года.

«Поэтому до получения хотя бы первых результатов этих исследований, которые определят оптимальное количество популяции сайгаков в том или ином ареале обитания, решение по его регулированию или использованию принято не будет», - добавил Сериккали Брекешев.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву в связи в регулированием численности сайгаков. Глава государства предложил посоветоваться со специалистами и рассмотреть другие методы регулирования численности животных.









Фото: ortcom.kz