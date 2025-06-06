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    13:21, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    После концерта в Астане Дженнифер Лопес выступит в Узбекистане

    После концерта в Астане всемирно известная певица Дженнифер Лопес даст концерт в Ташкенте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дженнифер Лопес Қазақстаннан кейін Өзбекстанда өнер көрсетеді
    Фото: Jason Armond

    Столица Узбекистана официально вошла в гастрольный график певицы. Концерт Дженнифер Лопес состоится 7 августа на стадионе «Бунёдкор».

    С 5 июня билеты поступили в продажу. Стоимость варьируется от 1 миллиона сумов (около 40 тысяч тенге) до более чем 3,7 миллиона сумов (примерно 150 тысяч тенге).

    Организаторы напоминают, что билеты обмену и возврату не подлежат. Чтобы избежать мошенничества, жителям Узбекистана рекомендуют приобретать их только на официальном сайте — iticket.uz.

    Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес даст концерт на стадионе «Астана Арена» в Астане, а 10 августа выступит в Алматы.

    Теги:
    Узбекистан Астана Музыка
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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