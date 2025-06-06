После концерта в Астане Дженнифер Лопес выступит в Узбекистане

Столица Узбекистана официально вошла в гастрольный график певицы. Концерт Дженнифер Лопес состоится 7 августа на стадионе «Бунёдкор».

С 5 июня билеты поступили в продажу. Стоимость варьируется от 1 миллиона сумов (около 40 тысяч тенге) до более чем 3,7 миллиона сумов (примерно 150 тысяч тенге).

Организаторы напоминают, что билеты обмену и возврату не подлежат. Чтобы избежать мошенничества, жителям Узбекистана рекомендуют приобретать их только на официальном сайте — iticket.uz.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес даст концерт на стадионе «Астана Арена» в Астане, а 10 августа выступит в Алматы.