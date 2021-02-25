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    10:04, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    После конфликта в магазине павлодарец избил 13-летнюю девочку

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре мужчина побил 13-летнюю девочку после словесного конфликта. В его отношении полиция начала расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В одном из магазинов города Павлодара между мужчиной и 13-летней девочкой произошёл словесный конфликт. В ходе конфликта мужчина нанёс несовершеннолетней телесные повреждения», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    Конфликт между ними вылился из магазина на улицу и был зафиксирован одной из камер наружного видеонаблюдения.


    Ж. Каиров отметил, что в отношении мужчины от законных представителей несовершеннолетней поступило заявление. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. По её результатам начато досудебное уголовное расследование.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Видео Происшествия Павлодарская область
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