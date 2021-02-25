10:04, 25 Февраль 2021 | GMT +6
После конфликта в магазине павлодарец избил 13-летнюю девочку
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре мужчина побил 13-летнюю девочку после словесного конфликта. В его отношении полиция начала расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В одном из магазинов города Павлодара между мужчиной и 13-летней девочкой произошёл словесный конфликт. В ходе конфликта мужчина нанёс несовершеннолетней телесные повреждения», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
Конфликт между ними вылился из магазина на улицу и был зафиксирован одной из камер наружного видеонаблюдения.
Ж. Каиров отметил, что в отношении мужчины от законных представителей несовершеннолетней поступило заявление. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. По её результатам начато досудебное уголовное расследование.