После капремонта в Жамбылской области открыли железнодорожный вокзал Боранды

В Жамбылской области после капитального ремонта введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал Боранды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Обновление объекта проведено в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по модернизации железнодорожных вокзалов страны. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Жамбылской области Алтай Али, ветераны и работники железнодорожной отрасли.

— Уверен, что вокзал будет долгие годы служить жителям района и пассажирам, обеспечивая им комфортные и безопасные условия. Реализация подобных проектов способствует улучшению качества услуг и укреплению транспортного потенциала области, — сказал Алтай Али.

Фото: акимат Жамбылской области

В ходе капитального ремонта полностью обновили инженерные сети, выполнили внутреннюю и внешнюю отделку здания, модернизировали залы ожидания и зоны обслуживания пассажиров.

Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. Для людей с инвалидностью, а также пассажиров с детьми оборудовали отдельные зоны ожидания и создали условия для комфортного пребывания.

По данным акимата, вокзал Боранды в среднем обслуживает 54 пассажира в сутки. В одну смену здесь работают девять сотрудников. Объект обеспечивает обслуживание пассажиров поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

Фото: акимат Жамбылской области

В регионе также продолжается модернизация железнодорожных вокзалов Турксиб, Тараз, Шу и Отар. Работы направлены на повышение качества пассажирских перевозок, создание комфортной инфраструктуры и развитие транспортно-логистической системы Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в Казахстане по поручению Главы государства планируется модернизировать 124 железнодорожных вокзала. После модернизации в Казахстане уже введены в эксплуатацию десятки железнодорожных вокзалов.