После капремонта открыли ФАП в Бурлинском районе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – После капитального ремонта открыт фельдшерско-акушерский пункт в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области, который будет обслуживать 1350 сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Бурлинском районе активно ведется работа по обеспечению населения качественной медицинской помощью. Данный объект был отремонтирован в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости 2020».

«В фельдшерско-акушерском пункте пациенты получают первичную медицинскую помощь, экстренную помощь и планово-профилактическое лечение. Здание 1966 года постройки давно обветшало. Ремонтные работы не проводились ни разу. В этом году из средств местного бюджета было выделено 63 миллиона тенге на капитальный ремонт. Строительство вело ТОО «Назтур», которое в срок выполнило все ремонтные работы, и долгожданный медпункт был принят в эксплуатацию», – рассказал директор Бурлинской районной больницы Шынгыс Сарсенгалиев,

В церемонии торжественного открытия социального объекта приняли участие заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова и аким Бурлинского района Миржан Сатканов.

Отметим, всего в ЗКО реализуются 14 проектов по капитальному ремонту зданий сельских ФАПов, медпунктов и врачебных амбулаторий на общую стоимость свыше 1 миллиарда тенге. В их число входит капитальный ремонт кровли бокса №1 областной станции скорой медицинской помощи. По 9 проектам работы на данный момент выполнены, по остальным объектам ремонт завершится в сентябре-октябре текущего года и они будут сданы в эксплуатацию. За период ремонтных работ созданы 276 рабочих мест, из них по направлению от Центров занятости районов были приняты на работу 129 человек.