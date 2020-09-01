После капремонта открыли ФАП в Бурлинском районе ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – После капитального ремонта открыт фельдшерско-акушерский пункт в с.Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области, который будет обслуживать 1350 сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Бурлинском районе активно ведется работа по обеспечению населения качественной медицинской помощью. Данный объект был отремонтирован в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости 2020».
«В фельдшерско-акушерском пункте пациенты получают первичную медицинскую помощь, экстренную помощь и планово-профилактическое лечение. Здание 1966 года постройки давно обветшало. Ремонтные работы не проводились ни разу. В этом году из средств местного бюджета было выделено 63 миллиона тенге на капитальный ремонт. Строительство вело ТОО «Назтур», которое в срок выполнило все ремонтные работы, и долгожданный медпункт был принят в эксплуатацию», – рассказал директор Бурлинской районной больницы Шынгыс Сарсенгалиев,
В церемонии торжественного открытия социального объекта приняли участие заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова и аким Бурлинского района Миржан Сатканов.
Отметим, всего в ЗКО реализуются 14 проектов по капитальному ремонту зданий сельских ФАПов, медпунктов и врачебных амбулаторий на общую стоимость свыше 1 миллиарда тенге. В их число входит капитальный ремонт кровли бокса №1 областной станции скорой медицинской помощи. По 9 проектам работы на данный момент выполнены, по остальным объектам ремонт завершится в сентябре-октябре текущего года и они будут сданы в эксплуатацию. За период ремонтных работ созданы 276 рабочих мест, из них по направлению от Центров занятости районов были приняты на работу 129 человек.
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