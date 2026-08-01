После изъятия кокаина на $336 млн в Либерии уволили 12 чиновников

Президент Либерии Джозеф Боакаи уволил 12 государственных служащих, а дела еще нескольких должностных лиц направил на расследование после серии крупных изъятий кокаина, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Euronews .

Среди уволенных — сотрудники аэропорта и руководители правоохранительных подразделений.

В июле либерийские власти изъяли недалеко от международного аэропорта Робертс почти четыре тонны кокаина, оценочная стоимость которого составила 317 млн долларов.

Этому предшествовало другое крупное изъятие в июне. Тогда в аэропорту среди обычных коммерческих грузов, включая упаковки приправы Maggi, обнаружили около 238 килограммов кокаина стоимостью примерно 19 млн долларов.

Как сообщила администрация президента, глава государства распорядился немедленно уволить, отстранить от должностей и проверить ряд государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов после изучения промежуточного отчета о расследовании крупных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В числе уволенных оказались заместитель директора аэропорта по операционной деятельности, руководитель полицейского подразделения по уголовным расследованиям, разведке и взаимодействию с Интерполом, а также заместитель директора по административным вопросам Агентства национальной безопасности.

Президент также уволил всех государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, которым были предъявлены обвинения в связи с двумя крупными партиями наркотиков.

Среди них — директор службы безопасности аэропорта и заместитель командира подразделения Агентства Либерии по борьбе с наркотиками, работавшего в аэропорту.

Кроме того, были уволены четыре сотрудника Агентства национальной безопасности и Министерства по делам гендерного равенства, детей и социальной защиты. Их дела переданы Министерству юстиции для уголовного преследования.

После первого изъятия наркотиков в аэропорту в июне Джозеф Боакаи поручил провести скоординированное расследование, чтобы все причастные были привлечены к ответственности в соответствии с законом.