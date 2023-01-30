После финала Australian Open Елена Рыбакина входит в 10 сильнейших в рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах по итогам Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победительница турнира белоруска Арина Соболенко поднялась на три позиции, став второй. Первое место сохранила Ига Швёнтек из Польши, а замыкает тройку лидеров тунисская теннисистка Онс Жабер.

Финалистка Australian Open представительница Казахстана Елена Рыбакина взлетела на 15 позиций и стала десятой.

Другая казахстанка Юлия Путинцева отыграла три позиции в «одиночке», заняв 44-е место.

В парном разряде на первом месте осталась Катерина Синякова из Чехии, вторая — американка Коко Гауфф, третья – еще одна чешская спортсменка Барбора Крейчикова.

Сильнейшая из казахстанских теннисисток в парах Анна Данилина потеряла десять позиций и стала 24-й. Рыбакина совершила рывок на целых 70 отметок – 108-я.

Фото: t.me/sportilinet

Главное фото: ktf.kz