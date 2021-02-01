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    10:21, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    После ДТП водитель устроил гонки с полицейскими авто в Экибастузе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель «Тойоты» после аварии пытался скрыться от полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «31 января, около 20:40, в полицию города Экибастуза поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Установлено: водитель на автомашине «Тойота» по улице Машхур Жусупа, не обеспечив безопасность дорожного движения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомашиной «Киа», после чего он с места происшествия скрылся. На требования сотрудников полиции не реагировал, продолжая движение , - сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев. - В результате 52-летний водитель задержан сотрудниками полиции « .

    В Интернет попали кадры любительской видеосъёмки, на которых видно, что легковушка пытается скрыться от двух полицейских машин, устроив гонки на одной из центральных улиц Экибастуза.

    В полиции сообщили, что в отношении водителя возбуждены производства по пяти административным статьям.
    «Материалы направлены в суд. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку, - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Водитель освидетельствован, находился в трезвом состоянии».
    Видео предоставлено департаментом полиции Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Видео Павлодарская область
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