После ДТП водитель устроил гонки с полицейскими авто в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель «Тойоты» после аварии пытался скрыться от полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«31 января, около 20:40, в полицию города Экибастуза поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Установлено: водитель на автомашине «Тойота» по улице Машхур Жусупа, не обеспечив безопасность дорожного движения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомашиной «Киа», после чего он с места происшествия скрылся. На требования сотрудников полиции не реагировал, продолжая движение , - сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев. - В результате 52-летний водитель задержан сотрудниками полиции « .

В Интернет попали кадры любительской видеосъёмки, на которых видно, что легковушка пытается скрыться от двух полицейских машин, устроив гонки на одной из центральных улиц Экибастуза.

В полиции сообщили, что в отношении водителя возбуждены производства по пяти административным статьям.

«Материалы направлены в суд. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку, - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Водитель освидетельствован, находился в трезвом состоянии».

Видео предоставлено департаментом полиции Павлодарской области.