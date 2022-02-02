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После антирекорда заболеваемости COVID-19 выросли и другие показатели пандемии в Литве

2 Февраля 2022 18:06
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После антирекорда заболеваемости COVID-19 выросли и другие показатели пандемии в Литве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Литве снова установлен антирекорд. За минувшие сутки установлено 12 278 новых случаев коронавируса. Уровень заболеваемости на 100 000 человек за последние 14 дней достиг 4275,3 случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Delfi.

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Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 42,7%.

Средний показатель новых случаев за последние семь дней составляет 10 336.

В реанимации находятся 82 пациента, 66 из них – не были привиты. Вся страна находится в черной эпидемиологической зоне коронавируса.

Во всех муниципалитетах показатель заболеваемости растет. По-прежнему хуже всего дела обстоят в Вильнюсе - 6229,5 случаев за 14 дней на 100 000 жителей.

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