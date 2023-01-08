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После 38 лет на орбите американский спутник упадет на Землю

8 Января 2023, 23:03
После 38 лет на орбите американский спутник упадет на Землю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старый радиолокационный спутник NASA, запущенный в космос в 1984 году, может упасть на Землю в воскресенье вечером или в понедельник утром, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Astra News.

По заявлению NASA, вероятность падения обломков очень мала, большая часть 2450-килограммового спутника сгорит в атмосфере. Ожидается, что некоторые фрагменты доберутся до поверхности Земли, но вероятность получения травм от падающих обломков составит примерно 1 к 9 400.

По расчетам Калифорнийской аэрокосмической корпорации, падение произойдет в понедельник утром, плюс-минус 13 часов по маршруту, проходящему над Африкой, Азией, Ближним Востоком и самыми западными районами Северной и Южной Америки.

Спутник радиационного контроля Земли ERBS запустили 5 октября 1984 года на борту американского космического корабля «Челленджер». Планировалось, что космический аппарат будет работать два года, но спутник продолжал работу 21 год и проводил измерения озона и других атмосферных явлений вплоть до выхода из эксплуатации в 2005 году. Получается, что после этого ERBS как минимум 17 лет все еще находится в космосе.

Согласно последним данным, сегодня на космических орбитах вокруг Земли находится более 4500 спутников разных назначений.


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