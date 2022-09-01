Послание является продолжением проводимых реформ в Казахстане – посол Беларуси в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин высказал свое мнение по поводу Послания Президента РК. По его словам, Послание является посылом также для дипломатического корпуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Казахстан с Днем Конституции, который отмечался два дня назад. Это знаковый праздник, в том числе с учетом тех событий, которые происходили в этом году. Сегодня по сути было второе Послание Президента народу Казахстана. Мы уже видим результаты по инициативам Касым-Жомарта Токаева, озвученным в Послании в марте, и ту огромную работу, которую провели по внесению изменений в главный документ страны. В этом году провели Референдум по внесению изменений в Конституцию, поэтому мы прекрасно понимаем, какую огромную работу провели по внесению изменений рабочие группы, которые формулировали конкретные статьи изменения в закон. Послание является продолжением тех реформ, которые проводятся в Казахстане. Мы видим, насколько эти реформы обширные», - сказал Павел Утюпин.

Спикер отметил, что сегодняшнее Послание Президента народу Казахстана является неким посылом также для дипломатического корпуса, чтобы более активно заниматься совместным инвестированием в экономику РК.

«На мой взгляд, мы видим сбалансированный подход с точки зрения требований бизнеса для развития и вклада в национальную экономику. Одновременно озвучены инициативы по поддержке большого количества социальных слоев населения по упрощению предпринимательских процедур по взаимодействию с властью, по пересмотру налогового кодекса, субсидированию инноваций для развития экономики. Для нас, для руководителей дипломатических учреждений, это тоже является посылом, чтобы более активно заниматься совместным инвестированием в экономику Казахстана, учитывая те проекты и направления, которые у нас есть. Уверен, что сегодняшние инициативы приведут к большему экономическому развитию между нашими странами и с другими партнерами Казахстана», - добавил Павел Утюпин.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.

Фото: kazakhstan.mfa.gov.by