Послание Токаева народу Казахстана содержит в себе ориентацию на будущее страны - Андрес Ребольедо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на географическую удаленность, Казахстан и Чили имеют много общего: одинаковая площадь территории, численность населения и экономическая активность. По мнению бывшего министра энергетики Чили Андреса Ребольедо, обе страны являются политическими и экономическим лидерами в своих регионах и призваны быть активными участниками международного сообщества и на мировых рынках. МИА «Казинформ» публикует отклик чилийского эксперта о Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

«Мы разделяем тот факт, что приоритетом и главной целью наших правительств является обеспечение политической стабильности, экономического развития, социальной защиты населения и осуществления активной и основанной на принципах внешней политики. Мои предыдущие обязанности в правительстве Чили в качестве министра энергетики позволили мне поближе познакомиться с Казахстаном. И я должен сказать, что я высоко ценю динамизм, энергичный рост экономики и активную роль, которую Казахстан играет в последние годы на международной арене», - отметил А. Ребольедо.

По его словам, Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана является отражением этого видения и ориентацией на будущее страны.

«Экономические приоритеты, обозначенные в Послании, соответствуют целям, которые чилийское правительство определило несколько лет назад и которые направлены на диверсификацию экономики, развитие МСП, сектора агробизнеса, проведение справедливой социальной политики и строгой макроэкономической политики, обеспечивающей стабильность инвестиций и экономический рост.

Уверен, что принятие мер по реализации задач, обозначенных в Послании, будут иметь благоприятное влияние, как на экономику Казахстана, так и на взаимоотношения Казахстана и Чили», - резюмировал чилийский эксперт.