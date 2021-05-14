Послание: Реализовано 18 инвестиционных проектов на 1,3 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали предоставил информацию о том, как выполнено поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученное в Послании в 2020 году по продвижению на экспорт казахстанских товаров и услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook Берик Уали процитировал поручение Президента, озвученное в ходе ежегодного Послания народу Казахстана.

«Работа по привлечению инвестиций и продвижению на экспорт казахстанских товаров и услуг в новых реалиях становится для Правительства приоритетной», – говорится в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий».

Берик Уали отметил, что АО «ФНБ «АО САМРУК-КАЗЫНА» реализовано 18 инвестиционных проектов на 1,3 трлн тенге, создано более 13 тысячи рабочих мест, в том числе расширилась газификация населенных пунктов Костанайской области, построена линия 500 кВ Шульбинской ГЭС – Актогай–Талдыкорган–Алма, построен комплекс глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ, модернизированы газораспределительные сети в Таразе, также произведена модернизация, реконструкция и строительство газораспределительных сетей в Мангыстауской области.

Наряду с этим, модернизирована Шардаринская ГЭС, построена установка сероочистки попутного нефтяного газа Прорвинской группы месторождений, построено 4 компрессорных станций на магистральном газопроводе «Бейнеу-Бозой-Шымкент».