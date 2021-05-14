Послание: Профинансировано 15 новых реабилитационных центров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook написал о том, как выполнены поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученные в Послании-2020 по вопросу организации первичной медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно Президент в своем Послании поручил Правительству кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. «Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам», – сказал тогда Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Так по поручению Президента в период пандемии АО «ФНБ «САМРУК-КАЗЫНА» обеспечена поставка 168 аппаратом ИВЛ, 875 кислородных концентратов, 1020 пульсоксиметров, 100 санитарных машин, 3000 упаковок препарата «Авифавир», 1 млн доз вакцины Sinofarm (ОАЭ).

«Профинансировано 15 новых реабилитационных центров и 3 центров раннего вмешательства», – написал Берик Уали.







