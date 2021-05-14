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    14:02, 14 Май 2021 | GMT +6

    Послание: Профинансировано 15 новых реабилитационных центров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook написал о том, как выполнены поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученные в Послании-2020 по вопросу организации первичной медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно Президент в своем Послании поручил Правительству кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. «Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам», – сказал тогда Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Так по поручению Президента в период пандемии АО «ФНБ «САМРУК-КАЗЫНА» обеспечена поставка 168 аппаратом ИВЛ, 875 кислородных концентратов, 1020 пульсоксиметров, 100 санитарных машин, 3000 упаковок препарата «Авифавир», 1 млн доз вакцины Sinofarm (ОАЭ).

    «Профинансировано 15 новых реабилитационных центров и 3 центров раннего вмешательства», – написал Берик Уали.





    Теги:
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