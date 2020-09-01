Послание Президента указывает конкретные направления по решению поставленных задач - Серик Акылбай
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Председатель Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай поделился мнением о Послании Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это Послание Президента отличается от предыдущих. Новое Послание является достаточно объемным и охватывает многие важные вопросы. Оно указывает конкретные направления по решению поставленных задач»,- отметил Серик Акылбай.
По его словам, в новом Послании Президент отметил задачи о необходимости ревизии налогового кодекса.
«Существующий кодекс очень толстый и менее эффективный. Порой юристы с опытом не могут разобраться в нем. Ревизия здесь будет очень уместной»,- сказал Серик Акылбай.
Кроме того, он отметил пункт Послания, где говорится об охране окружающей среды.«Президент сказал о новом экологическом кодексе. Сейчас весь мир борется за чистую экологию. В новом кодексе мы также должны ужесточить законы уголовного и административного права. Также новый закон о защите животных. Такого закона у нас не было. Конечно, юридическое сообщество здесь не останется в стороне, здесь мы тоже будем выдвигать свои предложения», - добавил спикер.
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