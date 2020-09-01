Послание Президента указывает конкретные направления по решению поставленных задач - Серик Акылбай

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Председатель Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай поделился мнением о Послании Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это Послание Президента отличается от предыдущих. Новое Послание является достаточно объемным и охватывает многие важные вопросы. Оно указывает конкретные направления по решению поставленных задач»,- отметил Серик Акылбай.

По его словам, в новом Послании Президент отметил задачи о необходимости ревизии налогового кодекса.

«Существующий кодекс очень толстый и менее эффективный. Порой юристы с опытом не могут разобраться в нем. Ревизия здесь будет очень уместной»,- сказал Серик Акылбай.

Кроме того, он отметил пункт Послания, где говорится об охране окружающей среды.





Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь



«Президент сказал о новом экологическом кодексе. Сейчас весь мир борется за чистую экологию. В новом кодексе мы также должны ужесточить законы уголовного и административного права. Также новый закон о защите животных. Такого закона у нас не было. Конечно, юридическое сообщество здесь не останется в стороне, здесь мы тоже будем выдвигать свои предложения», - добавил спикер.