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    10:32, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Послание Президента: Срочные законопроекты будут реализованы до конца года - депутат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК, член Национального совета общественного доверия Ерлан Саиров прокомментировал Послание Президента РК от 1 сентября 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главная повестка дня – обсуждение Послания Президента. Вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил четкие задачи – сохранение темпов экономического роста и социального благополучия населения в условиях коронавируса. Для этого, государство уже идет на конкретные шаги, повышается размер МЗП, повышается заработная плата библиотекарей, архивистов, этот вопрос не решался в последние 20 лет. Социальный блок затрагивает примерно 2 млн населения. Теперь, главная задача – сохранить темпы экономического роста», - сказал Ерлан Саиров в кулуарах, перед началом заседания НСОД.

    Но, по его словам, экономический рост должен быть еще и качественным.

    «Для этого нужно разработать законодательные основы. Сейчас в Парламенте отрабатывается закон о промышленной политике, разрабатывается в том числе и Социальный кодекс. Мы сделаем все, чтобы все эти вопросы вошли в колею законопроектов. Все, о чем говорил Президент – это четкие задачи, мы должны их заложить в основных моментах принимаемых законопроектов. У депутатов только одна задача – это качественное законодательное оформление президентских инициатив», - отметил спикер.

    «Нужно будет разработать и новые законы, к примеру, закон об агломерации. Это новое направление, все проекты законов, которые поступают к нам, должны отражать чаяния населения и должны быть максимально обсуждены с экспертным сообществом. Срочные законопроекты должны быть разработаны уже к концу этого года, а те законопроекты, которые имеют стратегическое значение, сначала будут осуждены в недрах Правительства, потом поступят в Мажилис. Срочные законопроекты – это те, которые связаны с повышением МЗП и заработной платы библиотекарей, архивистов, и т.д.», - заключил депутат.


    Теги:
    Парламент Послание Президента-2021 Мажилис Нацсовет Послание Президента РК
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