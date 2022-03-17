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    13:11, 17 Март 2022 | GMT +6

    Послание Президента: совершенствование избирательной системы пояснил Нурлан Абдиров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров встретился с представителями общественности в Нур-Султане. В ходе встречи были обсуждены вопросы избирательного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель Центральной избирательной комиссии РК прокомментировал Послание Главы государства в части совершенствования избирательной системы.

    «Вчера Президент отметил многие вопросы. Мажоритарная система меняет многое. В каждом регионе вновь должна формироваться мажоритарная система. Если Мажилис, маслихаты областей, городов республиканского значения будут формироваться по пропорциональной и мажоритарной схемах, то в гордских и районных маслихатах будет осуществляться полная мажоритарная система. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены как в Конституцию, так и в другие законы», - рассказал Нурлан Абдиров во время встречи с общественностью.

    Также как отметил председатель Центральной избирательной комиссии, актуальным вопросом остается деятельность маслихатов и их финансирование.

    «Вводится должность председателя маслихата. Такая тема поднималась в свое время, но вопрос не был решен в полной мере», - прокомментировал председатель ЦИК.

    Вместе с тем, Нурлан Абдиров отметил поручение Главы государства о том, что следует ввести в законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии.

    «Члены Центральной избирательной комиссии - семь человек, из них трое назначаются указом Президента, по два человека назначают Мажилис и Сенат. Вчера Президент отметил, что все члены ЦИК должны выходить из партии», - отметил Нурлан Абдиров.

    «К примеру, сам после назначения Президентом от 25 января написал заявление и вышел из партии (Nur Otan). Мне это решение далось нелегко, так как в законе норма не прописана и член ЦИК может быть в составе определенной партии. Однако, как я пришел в эту должность, лично решил, что я не должен быть в партии. Я сказал об этом решении Президенту и он поддержал меня», - поделился председатель ЦИК.

    Стоит отметить, что Нурлан Абдиров совершил рабочие поездки в Кызылординскую, Атыраускую, Актюбинскую, Акмолинскую области и провел ряд встреч с населением регионов.

    Теги:
    ЦИК Послание Президента РК-2022 Астана Главная Выборы Послание Президента РК
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