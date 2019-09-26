Послание Президента РК затронуло наиболее важные вопросы развития государства – Тимур Джумурбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель общественного объединения «Молодежная организация «Жарасым» Тимур Джумурбаев выразил свое мнение о Послании Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, что все намеченные преобразования затронут интересы молодежи, как самой активной части населения страны. Новые возможности открываются для молодых предпринимателей - это налоговая разгрузка и мораторий на проверки малого бизнеса. Это даст импульс к развитию новых бизнес-направлений в молодежной среде. Данные инициативы позволят создать хорошую базу для казахстанских стартаперов. Особенно актуальным станет предстоящий форум IT-проектов Ассамблеи народа Казахстана «Синергия молодежи»,- отметил он.

Тимур Джумурбаев отмечает, что приверженность Президента РК формуле «единство в многообразии» свидетельствует о готовности развивать модель общественного согласия и общенационального единства. Отмечена особая важность изучения государственного языка. Надо сказать, что молодежь АНК принимает активное участие в работе клубов «Мәміле», а в отдельных регионах запущены свои проекты по изучению казахского языка. При этом государство продолжит поддерживать изучение языков других этносов, проживающих на земле Казахстана, уверен общественный деятель.

«Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос развития туризма. Полиэтничность Казахстана должна стать предметом притяжения иностранных туристов. Богатство культуры народа Казахстана может привлечь туристов с Родины исторического проживания казахстанских этносов. Молодежный проект Ассамблеи народа Казахстана «Елтану» в рамках программы «Сакральный Казахстан» может открыть новые туристические маршруты для казахстанских и иностранных туристов. Послание Президента РК затронуло наиболее важные вопросы развития государства. Касым-Жомарт Токаев показал личную готовность к взаимодействию с гражданским сектором в проведении реформ. Каждый казахстанец должен ощущать себя причастным к проведению важных для страны реформ. Они должны быть понятны и доступны каждому. Президент РК подчеркнул, что готовящиеся изменения не должны быть формализованы, а выполнять главную цель - повышение благосостояния каждого казахстанца»,- заключил Т. Джумурбаев.