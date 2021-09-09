Послание Президента РК ставит реалистичные задачи дальнейшего развития – «круглый стол» в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана определяет амбициозные, но одновременно реалистичные задачи, последовательно реализующие основной курс страны. Такое мнение высказали российские эксперты в ходе «круглого стола» в Москве, посвященного анализу ключевых положений программного документа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая встречу, Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев подчеркнул, что, несмотря на серьезное влияние пандемии на текущий ход событий, сейчас можно уже говорить о постпандемийном периоде. По его словам, и в Казахстане, и в России наблюдается рост, движение вперед, а некоторые показатели уже превышают цифры 2019 и 2020 годов. Как отметил посол, пандемия подстегнула цифровизацию, заставила пересмотреть множество бизнес-процессов, побудила людей мыслить креативно и нестандартно. В этом смысле, продолжил Ермек Кошербаев, особенностью нынешнего Послания является то, что Президент переносит центр тяжести на творческую активность самих управленцев, что открывает широкие возможности для успешной реализации поставленных в программном документе задач.

В свою очередь научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подчеркнул востребованность грамотной реализации региональной политики. «Здесь важен вопрос о том, как выстраивать не административные, а экономические отношения с регионами. Это обозначенные в Послании социальные опросы по результативности работы первых руководителей, а также необходимость новых дополнительных механизмов оценки региональной власти», - отметил он.

Политолог подчеркнул важность качества государственного управления, а также менеджемента на региональном уровне. «Наиболее важнейшая задача как для Казахстана, так и для России – это механизм подготовки, рекрутирования и организации управления, в первую очередь на региональном уровне. Главное, чтобы те, кто это осуществляет, обладали соответствующей компетенцией», - подытожил он.

Выступивший следом руководитель аналитического департамента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Кирилл Петров отметил содержательный тон Послания, выделив, на его взгляд, главных три пункта.

«Первое. Амбициозность задач, обозначенных в программном документе. Надо много чего сделать и обществу, и государству, чтобы достичь их. Второе. Реалистичность оценки тех вызовов и угроз, которые стоят перед страной. Третье. Преемственность курса с Первым Президентом Казахстана. С одной стороны, тон Послания амбициозен, с другой – без каких-либо перегибов на местах. Это очень импонирует», - добавил он.

«А тем, кто любит спекулировать в социальных медиа по поводу русского языка, то им как раз и нужно послушать Послание, где Президент выступает на двух языках», - подчеркнул К. Петров, добавив, что данная тема не требует комментариев, а циркулирующие в некоторых СМИ интерпретации искусственно раздуты.

Заместитель директора ИАЦ МГУ имени М. Ломоносова Александра Перминова отметила, что анализ информационного поля вокруг Послания говорит о том, что посравнению с предыдущими Посланиями К.Токаева, в нынешнем документе заложен более оперативный ответ на современные вызовы, в числе которых и последствия пандемии.

«Послание получилось более социальным. Потому что большая часть казахстанцев восприняли вопросы инфляции, ценообразования, заработных плат, медицины, образования, - сказала она. - С точки зрения околополитической среды, это вопросы-претензии, которым закончено Послание к чиновникам. Это вопросы не только к правительству, но и к исполнению на местах».

Подводя итоги дискуссии, участники сошлись во мнении, что Послание К.Токаева определяет четкие контуры для наиболее эффективного преодоления современных вызовов, а также создает выверенные механизмы, способные обеспечить успешную реализацию стратегических задач республики.