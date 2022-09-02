Послание Президента РК открыло новые возможности для модернизации всей правовой сферы страны - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Владимир Волков считает, что конституционная реформа открыла новые возможности для модернизации всей правовой сферы страны, передает МИА «Казинформ».

«Следует отметить, за 30 лет правоохранительные органы и судебная система прошла путь становления и развития. Основным смыслом реформ, которые проводились на этом пути было повышение доверия граждан к правоохранительным органам и судам, защита их конституционных прав. В проводимых реформах активное участие принимает и Парламент страны. Так, только по модернизации судебной системы за последние 4 года принято более 30 законов. Были введены жесткие правила отбора в судьи. Значительно укрепилась их независимость. Снизилась нагрузка на них за счет передачи бесспорных требований нотариату, расширения полномочий арбитража, медиаторов и юридических консультантов. С июля 2021 года заработала административная юстиция, которая подняла на более высокий уровень эффективность защиты конституционных прав граждан. В уголовном процессе сделан акцент на преодолении у судей обвинительного уклона. С положительной стороны показывает поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного процесса. Благодаря вносимым поправкам, с начала этого года судьями стали около 50 юристов – практиков, не из судебной системы, а пришедших из других сфер, в том числе из корпоративного сектора», - сообщил сенатор.

На открытии сессии седьмого созыва Парламента РК Президентом озвучены масштабные изменения в сфере правосудия. Так, Глава государства особое внимание акцентировал на верховенство закона и справедливое правосудие. В этой связи отметил необходимость срочного проведения отбора судей и обновление состава судей. Будет уравнен статус всех судей.

«Теперь большинство должностей председателя суда будет заменено на должность судьи. Президентом предложена процедура, при которой судьи сами будут избирать кандидатов на должности председателя суда и председателя судебной коллегии. Пожалуй, впервые в систему казахстанского правосудия будет внедрен метод - избрание судей Верховного суда путем выборов. Для этого Президент будет выдвигать кандидатов в Сенат на альтернативной основе. Данный подход позволит качественному обновлению состава судей высоквалифицированными и честными судьями, которые будут выносить справедливые и качественные решения», - считает В. Волков.

Особо значимым, по мнению депутата, является подтверждение Президентом РК курса на усиление защиты конституционных прав человека.

«Глава государства акцентировал внимание и на усиление общественной безопасности, при этом отметив на необходимость ужесточения наказания и исключении условно-досрочного освобождения за тяжкие преступления. Кроме того, будет ужесточена ответственность за семейно-бытовое насилие. Полагаю, что в свете участившихся случаев гибели женщин от бытового насилия это необходимая мера. Кроме того, Президент отметил актуальность разработки Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Будет проведена ревизия норм УК и УПК, усилена работа по выявлению интернет и телефонного мошенничества, ужесточено наказание за призывы к массовым беспорядкам. Предложены другие меры по реформированию правоохранительной и судебной деятельности», - отметил председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК.

Фото: senate.parlam.kz











