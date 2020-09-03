Послание Президента РК определяет точки дальнейшего национального развития – российские эксперты

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Послании Президента народу Казахстана заложены точки роста, создающие возможности для правильного движения государства в нужном направлении. Такое мнение высказали российские эксперты в ходе круглого стола, посвященного анализу ключевых положений программного документа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая встречу, Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев подчеркнул, что за последнее время в мире произошли кардинальные изменения. В том числе под влиянием пандемии коронавирусной инфекции возникли новые тренды, а также вскрылись дополнительные вызовы. В этом плане Послание «Казахстан в новой реальности: время действий» призвано определить основные направления для дальнейшего антикризисного развития государства и обеспечения благосостояния общества.

Ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор Дина Аманжолова отметила, что в Послании речь идет о простых, но крайне важных элементах, тесно взаимосвязанных друг с другом – государства и демографии, территории и экономики, образования и медицины.

«Очень важно чтобы вырабатывалась гражданская солидарность. Государство работает на взаимной связи с обществом. Это как раз тот стимул, чтобы общество стало тоже слышащим и ответственным. В Казахстане живет очень много патриотически настроенных молодых людей. Сейчас есть возможность сделать их частью этих преобразований», - считает эксперт.

«В Послании ставятся достаточно сложные задачи, которые нацелены на будущее. Заложены точки роста, которые должны в совокупности дать возможность для правильного рывка Казахстана в нужном направлении», - резюмировала Д.Аманжолова.

Выступивший следом директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов обратил внимание на «яркий, необычный и смелый» месседж программного документа.

«Президент не боится говорить о многих неприятных вещах, которые могут быть негативными в плане формирования имиджа Казахстана, – отметил он. - Такой подход очень важен. Если нет боязни говорить про это и предлагается решение, то есть твердая уверенность, что эти проблемы будут решаться и они не замалчиваются. Заметно, что власти Казахстана приглашают и экспертов и общественность к решению всех этих проблем».

Касаясь экономической части Послания, эксперт в позитивным плане отметил стремление Казахстана закрепить статус транзитного моста между Европой и Азией, который также послужит стимулом для дальнейшего развития приграничного сотрудничества с Россией.

По мнению директора ИАЦ МГУ им. М.Ломоносова Дарьи Чижовой, Послание Главы государства затрагивает актуальные вопросы как глобального, так и локального характера и при этом закладывает важные треки для развития всей страны.

«Обозначена важная тенденция, которая подтверждает приверженность концепции «слышащего государства». Поэтому для дальнейшего поступательного и устойчивого развития необходима своевременная реализация намеченных реформ, - отметила она. - Неслучайно, что часть Послания была уделена реформе государственного аппарата, и не только сокращения численности работников на 25%, но и необходимости KPI чиновников».

Также важным моментом Послания, по ее мнению, стал тезис о необходимости использования потенциала молодежи для решения кадровых вопросов, развития волонтерства, перехода к цифровизации и патриотического воспитания.

Советник по научной работе Российского университета дружбы народов Нур Кирабаев назвал Послание ответом на последствия пандемии КВИ. «Постковидная эпоха будет другая. Это касается технологий государственного управления, образования, экономического развития», – подчеркнул он.

При этом нынешнее Послание связано с теми приоритетами, которые обозначил Глава государства в прошлогоднем обращении к народу. «Это забота о каждом конкретном человеке. Это касается реформы госаппарата, правоохранительной системы, защиты прав человека, детей, женщин, борьбы с коррупцией, решения демографической проблемы, проблем экологии, - сказал Н.Кирабаев. - Все это позволяет с уверенностью говорить о правильном выборе вектора развития страны: найдя реперные точки, Казахстан понимает, куда двигаться раньше».

Подводя итоги встречи, участники дискуссии сошлись во мнении, что Послание К.Токаева отражает наиболее актуальные современные вызовы и проблемы, а также предлагает механизмы и набор инструментов для их эффективного решения.