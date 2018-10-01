Послание Президента РК обсудили в Бухаресте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Парламенте Румынии состоялась встреча Посла Казахстана Даулета Батрашева с румынскими парламентариями и членами «Клуба друзей Казахстана», в рамках которой были обсуждены основные тезисы Послания Президента Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол ознакомил участников с масштабной программой дальнейшего социально-экономического развития Казахстана, озвученной Главой государства в текущем Послании, а также ходом реализации январского Послания «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Участники встречи дали высокую оценку целям, приоритетам и задачам, обозначенным в Послании.

Заместитель председателя Палаты депутатов Парламента, сопредседатель межпарламентской группы дружбы «Румыния - Казахстан» Флорин Иордаке отметил, что Послание определяет масштабные и четкие векторы действия, призванные обеспечить последовательное и долгосрочное развитие, а также достижение стратегической цели по вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.

Заместитель председателя Комитета по правам человека, религиям и национальным меньшинствам Парламента Румынии Тамара Чофу особо выделила инициативы Президента по развитию медицины, соответствующих технологий и инфраструктуры (включая онкологию), а также науки и образования.

Посол Парламентской ассамблеи Средиземноморья Флорин Уркан подчеркнул, что Послание станет фундаментом строительства современного, конкурентоспособного Казахстана, сделав упор на мерах по привлечению инвестиций, увеличению экспорта и созданию рабочих мест. Он также приветствовал конструктивную внешнюю политику Казахстана, предусматривающую развитие стратегических партнерских отношений со странами Европы.

Председатель правления энергетической компании «Энергобит», Почетный консул Казахстана в г. Клуж-Напоке Штефан Гадола акцентировал внимание на том, что ключевой чертой Послания является подчиненность всех задач достижению стратегической цели по вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира. Он отметил, что ориентация на граждан страны и их благосостояние, развитие инфраструктуры и инноваций, системы госуправления и юстиции, позволят Казахстану своевременно и эффективно находить решения вызовов будущего.

Управляющий партнер юридической компании «Браду, Нягу и партнеры» Роман Браду выделил правильную расстановку акцентов по увеличению доли расходов на образование, науку и здравоохранение до 10% от ВВП, подчеркнув, что это позволит сформировать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность Казахстана.

В ходе встречи с членами «Клуба друзей Казахстана» также состоялось обсуждение текущего состояния двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Румынией и перспектив дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия в свете задач, озвученных в Послании Президента.