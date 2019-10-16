Послание Президента РК обсудили на круглом столе в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление внутренней политики акимата Восточно-Казахстанской области совместно с Институтом Евразийской интеграции провели круглый стол по обсуждению основных направлений реализации Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие проходило 16 октября 2019 года в конференц-зале акимата Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области.

Цель мероприятия – обсуждение приоритетных задач, выдвинутых в новом Послании Президента РК.

Мероприятие прошло с участием члена Национального совета общественного доверия при Президенте РК Ерлана Саирова.

Подробно рассказав об основных приоритетах Послания Президента К. К. Токаева народу Казахстана, Е. Саиров особо подчеркнул важность развития отдельных приграничных районов республики, обеспечения многодетных семей жильем, предоставления молодежи качественного образования.

Также политолог отметил, какая именно работа проводится Национальным советом общественного доверия.

«Президент страны К. К. Токаев обозначил одним из главных приоритетов страны повышение социального статуса педагога. Меняется мир, меняется технологический уклад нашего мироздания. Главным действующим лицом этого периода становится учитель. Именно учитель формирует мировоззрение подрастающего поколения. Учитель должен быть на высоте духовных и технологических перемен», – отметил Е. Саиров.

С приветственным словом выступил Р. С. Рамазанов, заместитель руководителя Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области, который отметил, что Послание Главы государства мобилизует всех на эффективную и скоординированную работу.

Аким Кокпектинского района А. Смаилов отметил, что каждый на своём участке должен принять самое непосредственное и активное участие в реализации поставленных задач. Только своевременное и качественное исполнение поручений обеспечат рост благосостояния граждан, развитие экономики, сохранение общественно-политической стабильности.

«Ключевым приоритетом развития региона является улучшение качества образования. Делая ставку на технологии и инновации, мы не забываем о культе знаний, который должен стать в нашей стране всеобщим», – отметил проректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Е. Досымұлы.

В работе круглого стола приняли участие представители общественности, государственных органов, бизнеса, СМИ.

Участники круглого стола отметили, что основные направления деятельности Президента РК отвечают интересам общества и соответствуют стратегии повышения жизненного уровня народа.

По завершении выступлений у всех присутствующих была возможность получить ответы на интересующие их вопросы.