Послание Президента РК обсудили казахстанские и зарубежные эксперты в КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В КИСИ при Президенте РК состоялся круглый стол на тему «Политические реформы: Зарубежный взгляд». Ключевой задачей мероприятия стал обмен мнениями по политическим реформам, которые были озвучены Главой государства в последнем Послании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КИСИ.

Зарубежные и казахстанские эксперты обсудили современное состояние и тенденции трансформации институтов власти Казахстана, политическое, социальное и экономическое значение инициатив Президента, а также перспективы развития институтов гражданского общества.

Модератором круглого стола выступил директор КИСИ Еркин Тукумов , который отметил, что без проведения политической модернизации невозможны ни эффективное экономическое развитие, ни построение гражданского общества, ни в конечном итоге сохранение нашего суверенитета и независимости.

Депутат Мажилиса Парламента РК, член НСОД Канат Нуров , обращаясь к участникам круглого стола, сказал, что чем быстрее мы перейдем к этим изменениям, тем лучше будет для всех казахстанцев. «Мы будем лучше осознавать значимость их для совершенно новой политической системы - перехода от суперпрезидентской республики к президентской» - отметил депутат.

О новых политических реформах Президента также высказались зарубежные эксперты.

По словам эксперта Института азиатских и глобальных исследований имени М.Бойма Ежи Олендзкого (Польша) , ремоделирование президентской системы власти, изменения в избирательной системе и содействие в создании политических партий является решительным шагом к углублению демократизации страны.

Директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев (Россия) отметил, что мы имеем дело с очень интересным экспериментом - созданием Нового Казахстана. По словам эксперта, отказ от суперпрезидентской системы усилит обратную связь с населением и повысит доверие граждан к правительству.

Сунь Чжуанчжи , директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, выделил следующие характеристики по политической реформе К.К. Токаева: создание совершенного Правительства, создание сильного Парламента, создание правового государства, создание системы социальной защиты.

«Озвученные реформы несомненно положительно скажутся на жизни казахстанцев», - сказал Анвар Насиров (Узбекистан), директор Международного института Центральной Азии. Также он отметил, что политические реформы помогут сформировать новую политическую культуру, которая укрепит взаимодействие между властью и гражданами.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко (Россия) уделил особое внимание решительности Президента. «К.Токаев очень решителен, искренен и интеллигентен, это большая редкость среди политиков. «После январьских событий он быстро начал проводить реформу, хотя можно было подождать, осмотреться, а он рискует и правильно делает. Он созрел, созрело и общество», - подчеркнул он.

По словам азербайджанского политолога, эксперта клуба «Валдай» Фархада Мамедова (Азербайджан), безальтернативность реформ - это важный элемент всей линии периода президентства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Эксперт отметил, что Президент на личном примере демонстрирует, где нужно ускорение, где нужно подумать, где определенное время предоставляется.

«Инициатива, озвученная в рамках Послания Президента народу носит системный и поступательный характер. Значительная часть - это результат работы НСОД и отдельных запросов общественных активистов», - подчеркнула Дарья Чижова (Россия), директор ИАЦ МГУ имени М.В.Ломоносова.

Председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана, доцент Таджикского национального университета Абдугани Мамадазимов (Таджикистан) отметил, что на саммите ШОС и ОДКБ в Душанбе Глава государства сказал: «Нам не нужны «большие игры» в Евразии, нам нужен «большой рывок» с целью построения мирного, безопасного и устойчивого будущего для всех». Поэтому это Послание Абдугани Мамадазимов воспринимает как начало этого самого «большого рывка» Казахстана, который все еще способен вовлечь и другие страны Центральной Азии.

Игорь Савин (Россия), заведующий сектором ЦА Института востоковедения РАН, подчеркнул, что переход на местное самоуправление позволит более эффективнее решать вопросы этнических меньшинств. По его словам, Казахстан всегда придерживался линии отсутствия политизации этничности, предпочитая смотреть на этничность как на одну из измерений общества социальной повестки дня. «Готовность Казахстана реализовать масштабную программу политических реформ является сигналом для других государств о том, что страна намерена сосредоточиться на внутренних вопросах. Плавный и поэтапный характер реформ показывает серьезность намерений руководства страны. Тон Послания деловой и это дает уверенность в том, что ожидания от реформ будут удовлетворены», - отметил эксперт.

Политический деятель, основатель партии зеленых Германии, бывший депутат Европарламента Франк Швальба-Хот (ЕС) пожелал совету общественного доверия «Ұлттық құрылтай» достичь своих целей и стать моделью для многих других стран. Также он пожелал, чтобы Курултай не был только политическим советом, но и представлял интересы простых людей, простого народа.

«Президент К.К. Токаев с начала своего президентства инициировал переход на серьезные политические реформы, которые охватили каждый сектор казахстанской политической системы. Стоит отметить, что он всегда говорит очень открыто об эффективности политической системы. И в этот раз в своем Послании он стал еще более открытым. Он открыто заявил, что для него важно мнение народа. Можно сказать, что Послание стало ответом на все запросы общества», - заключил Сванте Корнелл (Швеция) , директор Института политики безопасности и развития, директор Института Центральной Азии и Кавказа.