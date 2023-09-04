Послание Президента РК направлено на усовершенствование экономического потенциала страны – эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основной посыл и смысл Послания Главы государства направлены на реформирование и усовершенствование экономического потенциала страны, считает директор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Алексей Волков. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Уже первое знакомство с текстом нынешнего Послания Главы государства показывает, что его основной посыл и смысл направлены на реформирование и усовершенствование экономического потенциала страны. Однако, как дипломат, я сразу же обратил внимание, что в канву экономического материала вплетено два важнейших направления международного миропорядка и взаимодействия. Это укрепление нашего транзитного потенциала по Транскаспийскому маршруту и расширению портовых возможностей на Черном море. Эти проекты объединят усилия стран-партнеров нашей страны – Китая, Азербайджана, Грузии, Турции, России и позволят укрепить связь по горизонталям и вертикалям Запад и Восток, Север и Юг», - сказал Алексей Волков.

По его словам, Президент К. Токаев затронул весьма болезненную и важную тему рационального использования водных ресурсов стран Центральной Азии.

«Партнерами Казахстана в этом вопросе являются все страны региона ЦА, а также Россия и Китай. Рациональное использование водных ресурсов наряду со сферами энергетики и транспорта может стать еще одним важным элементом новой модели региональной кооперации. Глава государства дал поручение создать Министерство водных ресурсов и ирригации для реализации поставленных задач. Думаю, что в ближайшее время эти и другие задачи международной политики и сотрудничества РК будут определены в новой Концепции внешнеполитического курса Казахстана», - резюмировал А. Волков.