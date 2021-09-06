Послание Президента проанализировала политический консультант

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политический консультант, доктор PhD, аналитик-менеджер КИОР «Рухани жаңғыру» Дина Айкенова озвучила анализ Послания Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исходя из контент-анализа текста, Послание Президента народу Казахстана было посвящено вопросам нации и народа. Далее по «упоминаемости» идут вопросы экономики. На третьем – аспекты развития регионов и сельской местности. Результаты интент-анализа выступления Президента указывают одновременно на идеологические и критические посылы», - сказала Дина Айкенова в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Отдельно эксперт остановилась на аспектах, посвященных социально уязвимым категориям населения.

«В продолжении курса на политическую модернизацию Президент предложил расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для людей с особыми потребностями. Прохождение в институты законодательной власти лиц из этой категории позволит лучше представлять интересы почти 700 тыс. человек. Именно такое количество людей с особыми потребностями проживают в стране», - заключила Д. Айкенова.