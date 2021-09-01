Послание Президента отличилось содержательным экономическим блоком - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Вячеслав Додонов считает, что экономический блок сегодняшнего Послания Президента носит сбалансированный характер, отвечая на текущие вызовы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента народу Казахстана в этом году отличалось очень содержательным экономическим блоком, который носит комплексный характер, охватывая как основные системные вопросы функционирования хозяйственного комплекса страны, так и отдельные наиболее актуальные в сегодняшних условиях проблемы», - рассказал Вячеслав Додонов, комментируя Послание Главы государства.

По словам главного научного сотрудника КИСИ, среди наиболее важных аспектов развития экономики, затронутых в Послании, можно выделить необходимость продления мер поддержки населения и бизнеса в сложных условиях продолжающейся пандемии COVID-19, по линии программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса», которые продлеваются до 2022 года и предусматривают очень масштабное финансирование в размере 1 трлн. тенге. Эти программы, как отметил спикер, позволят и далее поддерживать занятость и производство в ключевых сферах экономики с помощью государства.

«Особой важностью и своевременностью отличается поручение Главы государства подготовить Концепцию управления государственными финансами. В ходе борьбы с кризисными явлениями последних лет и, в особенности, по итогам 2020 года, осложненного мировым кризисом и пандемией, в сфере государственных финансов наметились серьезные проблемы, вызванные крупномасштабными затратами на антикризисные меры. Очень велики расходы Национального фонда, из которого в республиканский бюджет в последние годы перечисляется по 3-4 трлн тенге, резко возрос дефицит бюджета и обусловленные им заимствования, что привело к заметному повышению объема госдолга и его соотношения с ВВП. Эти проблемы нельзя запускать, они требуют безотлагательного решения и поэтому поручение о разработке Концепции управления госфинансами крайне актуально», - считает Вячеслав Додонов.

Также по словам В. Додонова, важно обратить внимание на то, что Президент обозначил и ряд задач стратегического характера в области экономического развития.

«Текущие проблемы, даже самые злободневные (такие, как рост инфляции или приватизация, также затронутые в Послании) не должны замещать в повестке дня решения ключевых долгосрочных задач. К такого рода задачам, по которым Глава государства дал конкретные поручения, относятся продолжение развития транспортной и энергетической инфраструктуры, разработка новой единой жилищной программы, повышение уровня жизни и доходов населения за счет комплекса различных мер, реализация потенциала Казахстана в цифровой сфере.

Таким образом, экономический блок Послания носит сбалансированный характер, отвечая как на текущие вызовы, формирующиеся сложными внешними условиями, так и определяет магистральные векторы долгосрочного развития страны, а также направления и методы их реализации», - заключил эксперт.