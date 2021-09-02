Послание Президента ориентирует госаппарат на построение эффективной системы здравоохранения – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Президента чётко ориентирует весь госаппарат на построение эффективной отечественной системы здравоохранения. Такое мнение выразил эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Арман Токтушаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева особое внимание было уделено вакцинации. В частности, Президент еще раз напомнил о важности продолжения кампании по массовой вакцинации населения и об опасности распространения в обществе антипрививочных идей. Сегодня вакцинация является одним из наиболее актуальных социально-экономических вопросов, от результативности решения которого зависит скорейший выход страны из пандемического кризиса и полноценный возврат к нормальной жизни», - прокомментировал эксперт.

По состоянию на 31 августа, в Казахстане первым компонентом вакцины привито 6,6 миллионов, полный курс вакцинации прошли 5,4 миллиона человек.

«Несмотря на наблюдаемое постепенное увеличение темпов вакцинации, он явно недостаточен, чтобы вовремя охватить необходимый процент населения для выработки коллективного иммунитета. Поэтому важно усилить темпы вакцинации, в том числе за счет активизации усилий центральных и местных органов власти. Следует напоминать о том, что именно вакцинация остается единственным надежным и эффективным средством преодоления пандемии.

При этом немаловажно, чтобы и сами граждане страны проявили высокую ответственность и сознательность, в скорейшем времени вакцинировались.

В этом связи следует с пониманием отнестись к требованию по обязательной вакцинации, распространяемой на сотрудников ряда организаций. Кроме того, в целом нужна поддержка общества всех государственных инициатив, связанных с внедрением системы Ashyq», - отметил Арман Токтушаков.

По его словам, для активизации усилий по ускорению темпов массовой вакцинации у Казахстана есть все необходимые ресурсы.

«Как справедливо отметил Президент РК, в стране имеется достаточный фонд вакцины и у граждан есть возможность выбора препарата, которого нет во многих странах. При этом было обращено внимание на разработку казахстанской вакцины для борьбы с коронавирусом, которая научно доказала свою эффективность и безопасность. Говоря о важности вакцинации, Президент затронул и тему «антиваксеров», которые не только сами отказываются от прививки, но и пропагандируют отказ от вакцинации. Очевидно, что для расширения охвата вакцинации нужно проведение точечной информационно-разъяснительной работы с данной группой населения, аргументированно и доказательно объясняя ей важность проведения иммунизации», - рассказал эксперт.

Таким образом, как отметил спикер, в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения проведения массовой вакцинации с учетом сохраняющейся пандемии и мутации вируса во всем мире.



