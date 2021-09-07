Послание Президента охватило наиболее актуальные ориентиры устойчивого развития Казахстана - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская прокомментировала озвученные Президентом инициативы в рамках Послания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Главы государства К.К. Токаева охватило наиболее актуальные ориентиры устойчивого развития Казахстана на краткосрочный и среднесрочный период. Особо важным вопросом остается на сегодня повышение благосостояния казахстанцев. В условиях продолжающейся пандемии с ее социально экономическими последствиями сохраняется риск роста уязвимости отдельных категорий населения, наиболее подверженных негативному воздействию кризиса», - сказала старший научный сотрудник КИСИ.

Как отметила эксперт, одной из инициатив Президента стало повышение минимальной заработной платы.

«Коронакризис обозначил еще большую актуальность повышения минимальных социальных стандартов, которые бы соответствовали реальным потребностям граждан и способствовали потребительской уверенности. Так, с 1 января 2022 года минимальная зарплата увеличится с 42 500 до 60 000 тенге. Данная мера позволит улучшить уровень жизни более 1 млн человек и сократить масштабы неформальной занятости в стране», - считает Анна Альшанская.

Также эксперт отметила, что рост цен на продовольственные товары продолжает сдерживать внутреннее потребление и возможности роста экономики.

«Так, годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 8,4%. Президент поручил развивать сеть оптовых распределительных центров, обеспечить доступ к ним мелких товаропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства. Данная инфраструктура может снизить издержки производителей, эффективно распределять продукцию и стабилизировать цены на долгосрочный период», - прокомментировала Анна Альшанская.

«Жилищный вопрос остается на повестке дня. Глава государства предложил разработать новую жилищную программу, а также возможность перечисления части пенсионных накоплений на счет в «Отбасы банк» для приобретения собственного жилья. Так, по состоянию на август более 147 тыс. казахстанцев приобрели жилье и 72 тыс. человек смогли погасить ипотечную задолженность благодаря пенсионной реформе, которая была запущена в начале этого года», - добавила она.

По словам эксперта, подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда приобретает сегодня особую значимость. Пандемия COVID-19, как отмечает эксперт, оказала огромное влияние на сферу труда и стала толчком к появлению новых форм занятости, новых профессий, а также к цифровизации сфер занятости.

«Например, согласно прогнозам мировых экспертов, удаленная работа может оставаться важной характеристикой рабочей среды и в постпандемийный период. В этом смысле, обучение на протяжении всей жизни является единственным ответом на глобальные вызовы. Необходимость разработки закона о профессиональных квалификациях, которую озвучил Глава государства, станет важным шагом к обеспечению более эффективного рынка труда», - заключила Анна Альшанская.

Напомним, 1 сентября на совместном заседании палат Парламента Президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал Послание народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».