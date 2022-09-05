Послание Президента обсудили казахстанские эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание экспертного клуба «Sarap» на тему «Послание – 2022: экспертное мнение» состоялось в столице. Основной темой для обсуждения стали инициированные Президентом программы, новые задачи по дальнейшей модернизации государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором мероприятия является НАО «Казахстанский институт общественного развития» (КИОР) при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. В заседании приняли участие руководители общественных объединений, политологи и эксперты КИОР.

Как сообщалось, 1 сентября Глава государства обратился с Посланием народу Казахстана.

Главный эксперт Института общественной политики партии AMANAT Ерлан Ахмеди считает, что предложенное Главой госдуарства ведение однократного президентства можно считать перезагрузкой президентского института.

«Если посмотреть на международный опыт, имеются такие страны, где функционирует система однократного президентства. Например, в Армении президента избирают на семь лет, а в Мексике - на шестилетний срок. В Южной Корее, Албании президенты избираются на пять лет, в этих странах также есть система однократного президентства. Считаю, что работа по созданию новой политической культуры, о котором говорил Президент, ведется. Конечно, высказываются разные мнения. Касым-Жомарт Токаев видит многие вопросы государственного строительства, формирования новой политической культуры в качестве опытного и знающего человека», - сказал Ерлан Ахмеди во время заседания.

Ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мухит Асанбаев выразил мнение, что за последние 30 лет институт президента в Казахстане основался. По мнению эксперта, в стране выстроена сильная президентская система, и необходимо дальше продолжать работать работать в укреплении этого института.

«Действительно, Казахстан вступил в важный этап политической кампании. Впереди - выборы. Конечно, у общества разное мнение по поводу реформ. Тем не менее, открытое обсуждение всего происходящего является свидетельством самовыражения политической культуры в новом едином формате», - отметил М. Асанбаев.

Аналитик-менеджер НАО «Казахстанский институт общественного развития» Олжас Бейсенбаев добавил, что предложение Главы государства о проведении внеочередных выборов активно обсуждается в обществе.

«Как известно, в такой сложной геополитической ситуации, как сейчас, остро стоит вопрос устойчивости внутриполитических реформ государства. Поэтому в нынешнем Послании Президента большое внимание уделяется новой политической практике, а именно принципу гласности. Эксперты нашего казахстанского института общественного развития в летние месяцы провели ряд экспертных исследований и опросов, в которых было отмечено, что социально-экономические проблемы выходят на первый план. И здесь мы видим, что в первом блоке Послания Президента первоочередное внимание уделено социально-экономическим вопросам», - считает Олжас Бейсенбаев.

С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь .























