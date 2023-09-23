Послание Президента не содержит эфемерных целей - эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Посольство Республики Казахстан и Центр анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана организовали круглый стол, посвященный обсуждению Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Экономический курс Справедливого Казахстана», а также регионального сотрудничества двух стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Чиновники и эксперты изучили партнерство между двумя странами, обсудили перспективы регионального сотрудничества, а также основные аспекты Послания Президента Республики Казахстан. Помимо этого дискуссии охватывали широкий круг тем, включая геополитику динамику вокруг Каспийского моря, совместные усилия по борьбе с религиозным и этническим радикализмом и интеграцию тюркского мира в контексте региональных проектов.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, председатель ЦАМО, посол Фарид Шафиев, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, дипломаты, а также ведущие эксперты Азербайджана в области политологии, международных отношений и экономики.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Посредством видеоконференцсвязи на встрече также выступили депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель межпарламентской группы сотрудничества Казахстана и Азербайджана Айдос Сарым и посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

В своем выступлении посол Алим Байель обратил внимание на важность Послания не только для Казахстана, но и для всего региона. В нем затрагиваются вопросы транспортно-логистического сотрудничества и развития ТМТМ (Срединного коридора).

«Казахстану нужен сильный и стабильный Азербайджан, а Азербайджану – влиятельный и процветающий Казахстан», - резюмировал свое выступление Алим Байель.

Председатель ЦАМО Фарид Шафиев положительно оценил внутриполитические процессы в Казахстане, а также выразил удовлетворение уровнем внимания, уделяемого вопросу развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым в своем выступлении затронул вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности.

«Казахстан изучает опыт Азербайджана в военно-технической сфере. Другой важный вопрос – это развитие тюркского сотрудничества. Есть хорошие форматы, которые мы должны развивать», - отметил мажилисмен.

Решающий вклад Казахстана и Азербайджана в процесс определения правового статуса Каспийского моря был отмечен депутатом Милли Меджлиса Расимом Мусабековым. Он также отметил наблюдающееся культурно-гуманитарное сближение тюркских стран.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов подчеркнул решающую роль Межправительственной комиссии в поддержании и укреплении отношений между Азербайджаном и Казахстаном, а следующее заседание комиссии запланировано на конец месяца. Атамогланов отметил растущую важность проекта «Срединный коридор» (ТМТМ), который привлек внимание как стран региона, так и иностранных инвесторов.

Азербайджанские эксперты высоко оценили значимость Послания Президента Казахстана, отметили, что в нем отражены конкретные и масштабные цели.

«Послание Президента Токаева носит предельно прагматичный характер и не содержит долгосрочных эфемерных целей», - подчеркнул преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов.