Послание Президента меняет конфигурацию политического поля Казахстана – Азат Перуашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нынешнее Послание Президента меняет конфигурацию политического поля Казахстана. Об этом заявил председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента, которое было озвучено 16-го числа на самом деле меняет конфигурацию политического поля Казахстана. Мы надеемся, что это только начало больших перемен, которые поменяют еще и в целом парадигму развития нашей страны», - сказал Азат Перуашев, выступая на экспертной площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat».

Спикер отметил, что по поводу Послания было очень много разговоров еще до его оглашения.

«Президент в своих выступлениях говорил, что в предлагаемых им реформах политической системы не будет затрагиваться вопрос Конституции, однако он пошел и на перемены в Конституции, и, на мой взгляд, эти перемены очень показательны и будут иметь очень большие последствия. Речь идет о целом ряде новшеств, таких как: запрет Главе государства на период исполнения своих обязанностей являться членом какой-либо партии, запрет акимам и их заместителям входить в руководство филиалов каких-либо партий, и ряд других вещей», - добавил Азат Перуашев.

Ранее сообщалось, что при Казахстанском институте стратегических исследований открылась экспертная площадка «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat».

«Сегодня у нас очень знаменательная встреча. Мы открываем первое заседание национальной экспертной площадки. Мы ее назвали в духе современного времени, в духе строительства Нового Казахстана «КИСИ GPS». То есть, это означает, что мы в постоянном поиске новых идей для развития Казахстана. С другой стороны, если говорить на казахском, то мы расшифровали GPS как: Gylym. Pikir. Sayasat. На сегодня видно, что общество, власть заинтересованы в постоянном экспертном диалоге, постоянном обмене мнениями. Какой Казахстан мы строим, что мы должны сделать и что собственно делаем для того, чтобы жизнь всех казахстанцев была лучше, чтобы Казахстан стал еще более успешным членом мирового сообщества? – все эти вопросы интересуют граждан», - сказал директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов на открытии площадки.