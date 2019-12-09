Послание Президента: малый и средний бизнес сэкономят 382 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов на научно-практической конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал о том, что дадут новые меры государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей, поставленной в Послании Президента. Сегодня более 30 процентов экономически активного населения нашей страны занимаются малым и средним бизнесом. За последние 5 лет количество субъектов МСБ выросло в 1,5 раза, достигнув 1,3 миллиона», – сказал Р. Даленов.

Министр отметил, что в соответствии с поручением Президента субъекты МСБ на 3 года освобождаются от подоходного налога. Эта льгота начнет действовать с 1 января 2020 года, соответствующие поправки в законодательство разработаны. В результате, за 3 года бизнес сможет сэкономить 382 млрд тенге. Это позволит пополнить оборотные средства и улучшить работу МСБ. От налога не будут освобождены субъекты, занимающиеся производством и оптовой продажей подакцизной продукции, игорным бизнесом, организацией лотерей, розничной реализацией бензина, дизельного топлива и мазута, хранением зерна на хлебоприемных пунктах, оборотом радиоактивных материалов, банковской, аудиторской и страховой деятельностью, работающие на рынке ценных бумаг, кредитные бюро, охранной службой, занимающиеся оборотом гражданского и служебного оружия, и боеприпасов к нему, недропользованием, а также субъекты внешнеэкономической деятельности.

«Наряду с освобождением малого и среднего бизнеса от налога, с 1 января 2020 года вводится мораторий на проверки субъектов МСБ сроком на 3 года. В среднем, не будет проведено за 3 года около 100 тысяч проверок. Это позволит снизить административную нагрузку, обеспечить стабильность бизнес-среды, облегчить ведение бизнеса и развивать конкуренцию», – отметил министр.

При этом мораторий не будет касаться следующих проверок: в связи с предотвращением массовой угрозы населению; по заявлению самого предпринимателя; таможенных и налоговых органов; органов прокуратуры; в сфере оценки соответствия; на основаниях, предусмотренных Законом «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Уголовно-процессуальным кодексом, и в целях мониторинга санитарно-эпидемиологической безопасности продукции.

На конференции выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Дархан Калетаев, министр образования и науки РК Асхат Айтмагамбетов. Также сделали доклады директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова, Всего в работе конференции участвовали более 80 представителей государственных органов, научно-экспертного сообщества Казахстана.